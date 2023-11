El equipo de Villa Gobernador Gálvez se prepara para la cita final en Viedma, buscando el sexto título en siete años

TURISMO NACIONALDefinición entre cinco, tres del Ale Bucci RacingEl equipo de Villa Gobernador Gálvez se prepara para la cita final en Viedma, buscando el sexto título en siete añosSi hay algo que caracterizó al Ale Bucci Racing en el Turismo Nacional, es la competitividad, y con cinco campeonatos en seis años, la séptima temporada, también podría ser para la formación de Villa Gobernador Gálvez. Lo distintivo y más increíble, es que en 2023, tres de sus pilotos pueden lograrlo en la última carrera, que será en Viedma el 18 de noviembre. Thiago Martínez, Nicolás Posco y Alejandro Torrisi forman parte del quinteto que pugna por el ‘1’.Los cinco títulos en 87 carreras, las 17 finales ganadas, las 45 series, los 41 podios y las 17 poles no son suficientes, porque en otro hecho histórico, tres pilotos del Ale Bucci Racing definirán una temporada fantástica. Posco va por su tercera corona junto a Bucci, Martínez corre con ventaja desde la primera ubicación, y Torrisi está obligado a ganar y esperar.Ale Torrisi: “Llegar con chances es muy bueno, es un gran año, funcionamos bien en todos los circuitos, hicimos varios podios, ganamos series, poles. Se nos escapó la victoria pero en Viedma la vamos a lograr. Tengo un excelente grupo, la gente de Ale Bucci, Esteban Pou, Pepe Martos, Claudio Bonadeo, todos hacen que hoy tengamos esta chance y podríamos estar peleando todo el año ahí arriba. Estoy muy agradecido a todos ellos”.Nico Posco: “Nuestro año fue a fuerza de regularidad y eficacia en la carrera que peleamos y ganamos. Para la definición sin dudas que vamos a dejar todo pero tenemos que tener un granito de suerte para poder ser campeones. Es mi cuarto llegando con chances de campeonato en la última fecha, y estoy feliz de estar competitivo en mi último año en el automovilismo”.Thiago Martínez: “Agradezco a Ale Bucci por haberme ayudado a concretar mi vuelta al TN, lo veíamos muy lejano y junto a mucha gente que me apoya se dio. Falta una fecha, la más importante. Si me preguntaban a principios de año, no pensaba llegar puntero del campeonato ahora, es raro y lindo a la vez porque se trabajó mucho. Sea cual sea el resultado ya es un gran año, vamos a dar todo, por el mérito del equipo, de Rubén Guerini y de todos los sponsors que a pesar del momento complicado siguen acompañando”.