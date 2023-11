PEROTTI INAUGURÓ LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL Nº 63

Se inauguraron las obras de pavimentación la Ruta Provincial Nº 63, en el tramo de 12.142 metros entre Colonia Margarita y la ruta Provincial Nº 13





El gobernador Omar Perotti inauguró las obras de pavimentación la Ruta Provincial Nº 63, en el tramo de 12.142 metros entre Colonia Margarita y la ruta Provincial Nº 13, que representó una inversión provincial de más de 4 mil millones de pesos.En la oportunidad, Perotti señaló que esta obra “es una alegría importante, porque nos permite generar desde Garibaldi hasta San Vicente un corredor de rutas transversales, que va a traer una mejora en quienes viven y en quienes desarrollan actividades. Ahora tienen la certeza de que el movimiento, en cualquier momento, ante una emergencia y para la producción, está garantizado”.“Estamos terminando el mandato, y lo estamos haciendo con inauguraciones y obras en marcha”, destacó el gobernador; al tiempo que indicó “que quedan muchas obras con un grado de avance importante, a pesar de la pandemia y del daño que nos ha hecho la sequía, porque tomamos la decisión de no detener obras”.Asimismo, el mandatario santafesino manifestó que “nos comprometimos en entregar una provincia mucho mejor que la que recibimos, y creo en la mayor colaboración posible para que puedan seguir con este ritmo importante de obras, porque este provincia con más obras, con más comunicación, multiplica su capacidad productiva”.Por último, Perotti destacó que “la obra pública no puede no tener al Estado de la mano, porque hay muchas obras que si el Estado no las hace, solamente el privado no las puede hacer y nuestras comunidades se retrasan, la gente busca otros lugares, y esto es lo que llevó durante años a grandes concentraciones; no hay que repetir ese error, porque cada comunidad para crecer necesita arraigarse y para arraigarse necesita obras de comunicación”.Por su parte, el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, destacó “este hecho muy importante. Queremos honrar a la política. Gracias gobernador porque ha honrado su gestión y su equipo de trabajo, que han sido verdaderos custodios”.Por último, la presidenta comunal de María Juana, Sandra Gaido, agradeció la presencia de las autoridades provinciales y sostuvo que “es un orgullo poder estar hoy inaugurando esta ruta. Un camino que fue tantas veces prometido y nunca se llevó a cabo. Hoy podemos decir que gracias a la gestión del gobernador y senador esta obra es una realidad y nos sirve para conectar cuatro localidades: San Vicente, María Juana, Colonia Margarita y Garibaldi”.LA OBRALos trabajos contemplaron la ejecución de obras básicas, obras de arte menores y carpeta de rodamiento, incluyendo una construcción de una rotonda en la intersección de las rutas provinciales N° 13 y N° 48-s.La traza del proyecto fue determinada contemplando la traza existente, vinculando los tramos rectos con curvas, el drenaje superficial transversal se controló por cunetas y alcantarillas transversales niveladoras.Previamente se debió consolidar un sistema de drenajes de excedentes pluviales a través de sistemas de alcantarillas transversales y longitudinales, conformación de cunetas niveladoras, y luego para la pavimentación se realizó una carpeta de concreto asfáltico en caliente de 5cm de espesor.PRESENTESTambién participaron del acto los presidentes comunales de Garibaldi, Héctor Spada; de Colonia Margarita, María Soledad Muratore; de Eustolia, Marcelo Beltramo; de Tacural, Adrián Sola; y de Josefina, Jorgelina Sicardi; y el intendente de San Vicente, Gonzalo Aira.