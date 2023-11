Remontando de a poco, el de Chabás completó la exigencia en el puesto 25 y completó los objetivos en Viedma

TURISMO NACIONALAdrián Castagnani tuvo un buen debut en el Turismo NacionalRemontando de a poco, el de Chabás completó la exigencia en el puesto 25 y completó los objetivos en ViedmaEste sábado, Adrián Castagnani cumplió uno de sus grandes anhelos deportivos: debutar en el Turismo Nacional. Con un Toyota Etios del Giacone Competición, el piloto de Chabás realizó una tarea óptima en Viedma, porque a pesar de no conocer el circuito, fue poco a poco mejorando, avanzando tanto en la serie como en la final, y terminó 25º.El TN, con casi 50 autos en pista dentro de la Clase 2, tiene un gran abanico de situaciones para sortear a lo largo de un fin de semana, y mucho más cuando se trata de una final. Pero Castagnani aplicó toda la experiencia, de años siendo protagonista y campeón a nivel santafesino para sacar adelante un debut donde era fundamental evitar golpes y roturas. A pesar de que fue una competencia friccionada, con paciencia pudo sortear riesgos y llegó a buen puerto.“La verdad es que nos fue bien, lo disfrutamos y quedamos contentos. Quería hacer todas las vueltas y si bien me hubiese gustado avanzar un poco más con maniobras, veníamos enredados en un pelotón bastante áspero. Me vuelvo contento porque la idea era terminar y se logró, así que ahora a pensar ya en el año que viene. Debutar en el TN fue un paso gigante, que se pudo dar y ojalá podamos mantenernos en el 2024”, manifestó Castagnani.