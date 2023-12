EMERGENCIA HÍDRICA: PROVINCIA BRINDA ASISTENCIA INTEGRAL A LAS ZONAS AFECTADAS

Autoridades provinciales y municipales brindaron detalles de la situación en el marco de la emergencia hídrica que afecta a diferentes áreas de Santa Fe, y de las acciones y protocolos que se están llevando adelante.De la conferencia desarrollada este lunes en Casa de Gobierno participaron el secretario de Protección Civil de la Provincia, Marcos Escajadillo; los intendentes de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, y de Santo Tomé, Miguel Weiss Ackerley; el senador por el Departamento La Capital, Paco Garibaldi; y el secretario de Gobierno, Municipios y Comunas, Horacio Ciancio.En primer turno, Escajadillo hizo especial énfasis en que “por indicación del gobernador Pullaro, hace 25 días antes de iniciar la gestión, sabíamos del fenómeno de El Niño que estaba presente, que lo íbamos a tener presente durante el mes de diciembre, y por eso convocó a todos los equipos de trabajo para generar todo un esquema, protocolos y sobre todo estar diagramando una gestión de cercanía”.El funcionario indicó que “desde el inicio de gestión ya teníamos fenómenos de tormenta de lluvias en distintos lugares de la provincia. Comenzó con El Trébol, una localidad de departamento San Martín, con lluvias superiores a los 230 milímetros, con un 70% del ejido urbano inundado; siguió en Villa Ocampo, con más de 320 milímetros. Por eso acompañamos a todos los municipios y comunas, no solamente con asistencia en cuanto a lo social y salud, sino también equipamiento, infraestructura y todo lo que sea necesario para minimizar sus efectos”.Además, recordó que “el gobernador reunió el domingo a todo el equipo de gestión, del que participaron en un zoom con las autoridades de localidades afectadas”.ProtocolosEscajadillo pidió “responsabilidad al momento de salir a la ruta, salir solo si es necesario y extremar todas las medidas de precaución, porque el fenómeno de El Niño no sólo viene con lluvia sino también con vientos fuertes”. En esta misma línea, hizo referencia a “la autorización de los eventos al aire libre, tema en el que estamos trabajando con las autoridades locales. A veces se tienen que tomar algunas decisiones que no son gratas porque todo tiene un gasto, pero tenemos que privilegiar algo tan importante como es la vida de las personas”, subrayó.Por su parte, Horacio Ciancio agregó que “el protocolo está funcionando activamente, con una comunicación constante entre el área de Protección Civil, Municipios y Comunas, y los distintos ministerios que intervienen de acuerdo a la dificultad que presente el caso, fundamentalmente Desarrollo Social, Salud y Obras Públicas”. Aseguró que “el gobierno está presente con la decisión de acompañar financieramente, situación que se va a dar hoy: nos hemos reunido la Comisión de Obras Menores para aprobar los expedientes que ingresen hasta el mediodía pidiendo justamente la ayuda por emergencia climática”, confirmó Ciancio.Trabajo conjuntoEl intendente de Santa Fe, en tanto, destacó “la actitud del gobierno provincial, en particular, de Marcos (Escajadillo) y del gobernador (Pullaro), que el domingo estuvo todo el tiempo comunicado telefónicamente conmigo y ayer tuvimos un zoom con él”, y señaló que “estamos soportando con bombas que nos da la provincia, que vamos articulando”, expresó Poletti.Weiss Ackerley, por su parte, se sumó al mencionar que “el martes pasado la gestión del gobernador Pullaro nos convocó a una reunión y en menos de 24 horas estábamos mejorando el sistema de bombeo de nuestra ciudad, gracias al arribo de electrobombas que nos proveyó la provincia”, e indicó que “veníamos trabajando con el equipo provincial antes de asumir para poder tener esta rápida respuesta y dar soluciones”.El senador Garibaldi fue contundente al destacar que “no hay ningún tipo de discriminación por color político en la provincia de Santa Fe desde hace una semana, fundamental para responder a una situación climática que sabíamos que se venía, que hoy ya la tenemos y va a continuar por largo tiempo”. Luego, aseveró que “todo lo que hay que hacer, todo lo que se pueda hacer se está haciendo, hay asistencia del gobierno provincial, hay presencia”, concluyó.