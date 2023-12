SE REUNIÓ EN SANTA FE EL COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA HÍDRICA

Comité Operativo de Emergencia Hídrica.

El Comité Operativo de Emergencia Hídrica se reunió este mediodía en Casa de Gobierno para analizar las distintas situaciones y acciones que se llevan adelante en la provincia, en el marco de las últimas inclemencias climáticas.Luego del encuentro, el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía, indicó que el Comité Operativo “viene funcionando desde el primer día de la gestión, pero ya trabajando desde antes de asumir como equipo para estar al frente de la situación presente en el territorio”.Recordó que el domingo el gobernador Maximiliano Pullaro encabezó una reunión con autoridades locales, intendentes, presidentes de comuna y senadores de distintos departamentos “que manifestaron la satisfacción por la respuesta de la provincia”.El funcionario describió que “sabemos que en determinados lugares la situación es más crítica que en otros, con eventos localizados y lluvias excesivas en todo el territorio provincial; tenemos además el río alto, con la expectativa de que podría bajar unos centímetros de aquí a fin de año”.Señaló que “la evaluación es positiva, pero nosotros no nos quedamos solamente con la evaluación, sino que seguimos planificando distintas actividades y, sobre todo, la forma en que vamos a hacernos de recursos materiales, vía contrataciones, ya sea de equipamiento o de servicios que necesitamos”.Por último, Bastía anunció que “mañana se constituye la Junta Provincial de Protección Civil -presidida por Pullaro- donde se van a seguir fijando las pautas de proximidad, muchísimo trabajo, muchísima cercanía, en el lugar de los hechos, donde ocurre el problema”.Protocolo al aire libreEn cuanto a actividades a desarrollarse al aire libre, Bastía señaló que el Ministerio de Educación “se va a comunicar con todas las Regionales para que tomen medidas, que tienen que ver con un protocolo sobre actividades al aire libre o en espacios cerrados en determinados momentos que el clima, vía los informes meteorológicos, nos está diciendo que es mejor cuidarse y quedarse en casa”.Atención a municipios y comunasPor su parte, el secretario de Gobierno, Municipios y Comunas, Horacio Ciancio, dijo que“estamos siguiendo de forma presencial junto a los equipos de los ministerios, la emergencia in situ y a partir de la evaluación y la situación, los presidentes recurren a una asistencia financiera del área de Gobierno, municipios comunes”.Por su parte, el secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo, sostuvo que “en distintas localidades tenemos alrededor de 300 evacuados; todos están siendo atendidos por las autoridades locales con la asistencia del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia”.Y remarcó “el vínculo de comunicación estrecha, telefónica, personal, en terreno, viendo de qué manera la Provincia con esa gestión de cercanía que nos ha impuesto el gobernador Maximiliano Pullaro para que todos los reclamos sean atendidos: no hay sábado, no hay domingo, no hay feriado”, completó.