Maximiliano Pullaro presentó el Boleto Educativo 2024

La nueva edición fue lanzada por el gobernador en Cañada de Gómez y anunció además mejoras en el sistema: “Cuando una herramienta funciona, hay que mantenerla en el tiempo, como estamos haciendo nosotros”, sostuvo.

El gobernador Maximiliano Pullaro presentó este lunes la nueva edición del Boleto Educativo en la Terminal de Ómnibus de Cañada de Gómez, y anunció mejoras en el sistema. “Estamos poniendo en marcha el Boleto Educativo 2024, un programa que estamos convencidos que acerca la educación a cada santafesino. Este instrumento virtuoso permite que miles de chicos y chicas accedan a la educación y alivia la carga de docentes y asistentes escolares. Cuando una herramienta funciona hay que mantenerla en el tiempo, como estamos haciendo nosotros”, destacó Pullaro.El programa habilita dos viajes diarios sin costo en transporte público a cada beneficiario cuando reside a menos de 60 km del establecimiento educativo al que asiste; y dos viajes mensuales si el beneficiario reside a más de 60 km del establecimiento educativo.Inscripción abiertaEl alta para la edición 2024 del Boleto Educativo (BE 2024) ya se encuentra vigente y el servicio podrá utilizarse desde el 1º de febrero. Los beneficiarios son los alumnos y alumnas regulares de los niveles inicial, primario, secundario, terciario, y universitario. También docentes y asistentes escolares de los establecimientos educativos de la provincia.La inscripción al BE 2024 es 100 % digital, ingresando a la app “Boleto Educativo” a través del celular, o ingresando en www.santafe.gov.ar/boletoeducativo.Quienes hayan tramitado el beneficio en 2023, deberán reinscribirse para este año en curso. Por consultas, se habilitan tres puntos de atención: la Estación Terminal de Ómnibus en Santa Fe; la Estación Terminal en Rosario y la Unidad de Gestión SUBE en Iriondo 560 (Reconquista). También se pueden realizar consultas telefónicas al 0800 777 0801 de lunes a viernes de 8 a 18.MejorasPullaro dio detalles sobre los cambios en el sistema destinados a perfeccionar las prestaciones. “Una de las mejoras más importantes surge de una demanda lógica del sector que escuchamos e incorporamos: los docentes y asistentes escolares podrán viajar con la tarifa diferencial hasta el último día hábil del año. En 2023 el beneficio se limitaba al ciclo lectivo. Esta gestión ampliará el derecho para los docentes que concurren a las escuelas hasta fin de año. No volverá a pasar que se termine el beneficio antes de que los alumnos y docentes dejen de ir a las escuelas”, indicó el gobernador. Por su parte, los estudiantes podrán utilizar el beneficio durante todo el ciclo lectivo y en las fechas de exámenes.“Como lo dijimos siempre, ni a los sectores de bajos recursos, ni a los jubilados, ni a los estudiantes se les va a quitar este derecho. Se trata de una política pública fundamental, un derecho por el que luchamos y trabajamos desde nuestra adolescencia. Por eso, gestionamos todas las herramientas necesarias para optimizar el sistema, modernizarlo y potenciarlo; con la certeza de que la igualdad de oportunidades en la educación es la llave del desarrollo”, indicó el gobernador.Reiteró su compromiso en “trabajar para mejorar la educación de todos los niños y adolescentes en la provincia de Santa Fe. Sepan que a este gobierno provincial siempre lo va a encontrar parado de ese lado, defendiendo la educación y peleando por una mejor calidad educativa en toda la provincia de Santa Fe, porque entendemos que eso es lo único que a nosotros nos da perspectiva de futuro”, agregó Pullaro.EficienciaEn la conferencia de prensa, el primer mandatario provincial se refirió a las deudas que dejó la gestión de Perotti en el sistema: “Hicimos un profundo análisis del funcionamiento del Boleto Educativo y reorganizamos el sistema de modo que sea eficiente para los estudiantes pero también para las empresas. Desde que nos hicimos cargo de la gestión, trabajamos a contrarreloj para cumplir los compromisos pendientes. Eso con nosotros no va a volver a pasar, porque las empresas hacen un esfuerzo enorme por llevar a cada estudiante y desde el Estado tenemos que acompañar siendo responsables y cumpliendo con nuestros compromisos”, enfatizó Pullaro.PresentesEl lanzamiento, que se realizó en la Terminal de Ómnibus de Cañada de Gómez, contó con la presencia del intendente municipal de Cañada de Gómez, Matías Chale; el ministro de Educación, José Goity, la secretaria de Transporte y Logística del Ministerio de Desarrollo Productivo, Renata Ghilotti; el director provincial de juventudes del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, Gastón Noyjovich; la presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia, Clara García; los senadores, por el departamento Iriondo, Hugo Rasetto; por el departamento Belgrano, Pablo Pablo Verdecchia; intendentes y presidentes comunales, concejales de la ciudad y jóvenes estudiantes.