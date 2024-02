Pullaro: “Apostamos a un proyecto institucional que nos fortalezca como provincia"

Por otro lado, Pullaro aprovechó la oportunidad para remarcar que “siento que a nuestra provincia durante muchos años no se la ha defendido como correspondía. Nuestra provincia realmente tiene muchísimo, pero muchísimo para dar en el contexto nacional. Nuestra provincia es de gente de trabajo, de gente que le pone mucho esfuerzo para salir adelante todos los días, tanto empleados públicos como del sector privado. Y lamentablemente no hemos sido mirados desde la política central”, aseveró.“Les quería agradecer personalmente y pedirles este compromiso de aportar no a un proyecto político, sino a un proyecto institucional que nos fortalezca como provincia, y que la provincia de Santa Fe salga adelante y que pueda ser la locomotora del cambio que tiene que venir a la República Argentina”, completó el gobernador.“Defender a la provincia”Por su parte, Rondina explicó que “hoy 1° de febrero, como todos los años, empieza la actividad judicial en Tribunales. Los abogados tenemos que empezar a presentar los escritos; llegan cédulas, hay que contestar demandas, hay que avanzar con la tramitación de los expedientes judiciales. Hoy está plenamente activo el año judicial”, precisó.El Fiscal de Estado fue contundente al sostener que “la provincia de Santa Fe tiene un objetivo invariable que este gobernador recalcó hoy en el acto con mucha fuerza, que debe ser nuestro objetivo, la defensa de los intereses de la provincia en todos los ámbitos. La Fiscalía de Estado tiene confiado el dictamen de los expedientes administrativos antes que lleguen al gobernador, pero, además, todos los juicios que se hacen contra la provincia, tanto administrativos como no administrativos”. Y agregó que “además, la Fiscalía de Estado de la provincia también tiene aquellos juicios que el Estado inicia muchas veces, por ejemplo ante la Corte Suprema, cuando tiene diferencias con otras provincias o con el gobierno nacional”.En la actividad, también estuvo presente el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni: “Tenemos que encarar la acción administrativa y la administración de Justicia con una mirada hacia adelante, que prevea los cambios y las dificultades que vamos a tener, posiblemente por una situación que en el país puede resultar de fuerte puja distributiva, y con nuestros recursos afrontar esa responsabilidad”, agregó el funcionario.