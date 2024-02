Pullaro: “La Región Centro va a liderar el cambio que va a venir en Argentina”

El gobernador santafesino participó en Paraná de una reunión de trabajo del Gabinete Productivo de la Región Centro. “Este debe ser el ámbito donde consensuemos políticas públicas que generen empleo y crecimiento económico”.

Pullaro dijo que “es muy importante empezar a pensar políticas comunes, de asociativismo, de coordinación, y políticas públicas que nos permitan desarrollar y llegar hasta lo más profundo de los temas que son importantes en un momento muy difícil de la República Argentina”, y manifestó su convencimiento de que “el modelo que tiene que venir para el país tiene que ser un modelo de desarrollo productivo, en donde el campo, la industria, el comercio, la ciencia, la tecnología, el rol de las universidades, la innovación y la inversión estén directamente enfocadas a lo que tiene que ser algo fundamental, que es el crecimiento económico y la generación de empleo”.Para ello, “la Región Centro tiene que ser el lugar en donde debatamos y consensuemos políticas públicas, y tengamos el inmenso objetivo de poner en la agenda política nacional las necesidades de un país que tiene que transformar su matriz. No podemos seguir nosotros aportando recursos a un gobierno central que lo termina volcando siempre en el AMBA, en programas de gobierno que tienen que ver con subsidios, con planes sociales, y no haya una mirada de desarrollo para el interior”, pidió el gobernador.Pullaro aseguró también que “vamos a avanzar muchísimo si en estos cuatro años tenemos la capacidad de fortalecernos, de asociarnos, de pensar políticas juntos, de pensar cuáles son los nichos de mercado interno que tenemos que defender, pero también potenciar el mercado externo, de intentar crecer en nuevos mercados, y de lograr a través de nuestras universidades y polos tecnológicos que crezca la producción en cada una de sus áreas”.Finalmente, el gobernador dijo tener “mucha expectativa de que vamos a salir adelante. Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba van a liderar el cambio que va a venir en la República Argentina. Lo vamos a liderar porque tenemos una potencia tan inmensa aquí, nuestros vecinos van a estar bien en el mediano plazo, y ese es el mensaje de optimismo que le quiero dejar, nos estamos esforzando, tenemos buenos equipos y vamos a trabajar para que todos estemos mucho mejor”.Unidad de pensamiento y trabajoA su turno, Frigerio manifestó que “coincidimos y planteamos permanentemente que no hay salida para la Argentina y para nuestra región si no impulsamos desde el Estado políticas que fomenten la actividad privada”, y destacó que “estas reuniones que venimos teniendo vinculadas con el sector productivo también tienen que mostrar otra cara de la política: la de los políticos trabajando juntos todos los días para que la gente pueda vivir mejor, y que la política sirva para resolver problemas concretos de los ciudadanos”.“Creemos en esto, en esta unidad de pensamiento y de trabajo que hemos conformado y que vamos a seguir impulsando todos los días cada año un poco más, para hacer de la Región Centro un polo de desarrollo, la región más importante del país, la región que impulse el desarrollo económico y social de los argentinos”.Finalmente, el presidente del Ente Región Centro de Entre Ríos, Jorge Chemes, indicó que “estamos buscando líneas que generen desarrollo y crecimiento acorde a tres provincias que ocupan un lugar preponderante en nuestro país, que generan una producción que es mayoritaria en la Argentina, y que debemos potenciar. A eso apuntamos en la Región Centro, a eso estamos yendo para formar una agenda que responda a las necesidades de este sector tan importante".Del encuentro participaron también la subsecretaria de la Región Centro de la provincia de Santa Fe, Claudia Giaccone; el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; y el secretario de Integración Regional y de Relaciones Internacionales de Córdoba, Carlos Massei, entre otros.