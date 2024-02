Pullaro: “Vamos abrir, consolidar y cuidar los mercados internacionales”

El gobernador presentó en Armstrong el programa de Empresas Tractoras, que busca potenciar la exportación santafesina. “Queremos que nos dejen producir y eso es lo que vamos a defender”, afirmó Pullaro.

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, presentó este martes “Empresas Tractoras”, un programa para potenciar la exportación santafesina. Se trata de una iniciativa que apunta a consolidar la internacionalización de empresas santafesinas a través de firmas que ya se encuentren exportando y que tengan capacidad de ser “tractoras” hacia los mercados globales.Durante la actividad, llevada a cabo en la planta Crucianelli S.A. -ubicada en Armstrong-, Pullaro afirmó: “Estamos convencidos de cuál debe ser el rumbo de la provincia de Santa Fe y es con el sector productivo. Nuestro país va a salir adelante cuando genere trabajo, empleo, riqueza y crecimiento económico, no poniéndole un pie en la cabeza a quienes quieren producir. Por eso, desde el gobierno de la provincia de Santa Fe vamos a trabajar al lado de ustedes”.“Es fundamental escuchar -continuó-, sentarnos en una mesa y planificar juntos hacia dónde tiene que ir la política y cómo construimos una política de Estado en la provincia de Santa Fe que nos permita cumplir los objetivos que nos vamos proponiendo, objetivos medibles, mensurables, con la construcción de indicadores que nos permitan ir midiendo una política pública. Eso es la eficiencia en las políticas de Estado que tenemos que llevar adelante permanentemente a la provincia de Santa Fe”.Seguidamente el gobernador detalló que “el Programa Empresas Tractoras pretende abrir, consolidar y cuidar los mercados internacionales. Para eso tenemos que ser serios como país, para que nadie nos deje de comprar o que a nadie le podamos dejar de vender y desde ese lugar también lograr conquistar nuevos mercados que nos permitan crecer”.“Queremos que nos dejen producir y eso es lo que vamos a defender los próximos tres años y diez meses que nos quedan como gobierno. Sepan que este es un modelo que vamos a llevar adelante, este va a ser nuestro ADN y esto va a estar sellado a fuego en cada uno de nosotros. Siempre vamos a defender al sector productivo de la provincia de Santa Fe, porque estamos convencidos de que si a Santa Fe le va bien, a la República Argentina le va a ir bien”, finalizó Pullaro.Un programa con previsibilidadPor su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, explicó los alcances del programa Empresas Tractoras: “El programa que estamos poniendo en marcha va a ser a través de un decreto, esto quiere decir que cualquier gobierno que venga se va a encontrar con un programa y tiene la obligación de mantenerlo activo con el correr de los años. Con esto lo que se busca es dar previsibilidad y reglas de juegos clara para adelante”.Posteriormente, respecto a la decisión del incremento de las retenciones del gobierno nacional, el ministro de la cartera productiva aclaró que “el Gobernador tomó la decisión el sábado de directamente terminar y dar por acabada la discusión, por lo menos desde la provincia de Santa Fe. Es lo que se va a mantener para adelante, que con Santa Fe no cuenten para ningún incremento de retenciones, no se negocia nada, directamente hay que encontrar otras alternativas”.Puccini detalló que “Empresas Tractoras” busca detectar aquellas firmas que tengan o puedan tener plantas productoras o centros de distribución en el exterior , potenciando sus proveedores locales mediante herramientas de internacionalización para acompañarlos en los mercados externos y ampliar sus posibilidades en otros mercados. En esta primera etapa, planifican identificar 15 empresas tractoras y, junto a ellas, 5 proveedores con potencial de ser nuevos exportadores.El Ministerio de Desarrollo Productivo desplegará un paquete de programas y herramientas para traccionar firmas a los mercados internacionales, como Promoción Industrial, Tecnopyme, Aprender, producción y trabajo, Acceso a servicios tecnológicos a través de la DAT, Apoyo a la exportación, In Company, Inteligencia Comercial, Promoción Comercial, Innovar para Exportar, Certificar Calidad para Exportar y Grupos Exportadores.Una política de EstadoPara finalizar, Raúl Crucianelli agradeció la presencia de las autoridades provinciales y afirmó que “la posibilidad de exportar es un viejo anhelo para muchas empresas. Estamos convencidos que la exportación es posible y es una necesidad”. En tanto, Gustavo Crucianelli detalló que “hace un tiempo atrás tomamos la decisión de comenzar a exportar, un camino difícil y de largo plazo. Por eso que hoy sea una política de Estado del gobierno nos da muchísima tranquilidad a las empresas”.Participaron también de la actividad, el secretario provincial de Desarrollo Industrial, Guillermo Beccani; el intendente de Armstrong, Guillermo Luzzi; y legisladores provinciales.