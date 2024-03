Santa Fe presentó el programa Caminos Productivos

Puccini encabezó la presentación del programa Caminos Productivos en la localidad de Dos Rosas y La Legua.





El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, encabezó este martes la presentación del programa Caminos Productivos en la localidad de Dos Rosas y La Legua. Lo hizo acompañado por el senador provincial Felipe Michlig; el diputado provincial Marcelo González, y la presidenta comunal, Carina Frank.La primera etapa de Caminos Productivos implicará una inversión de 2 mil millones de pesos en 62 kilómetros de obra, incluyendo la Ruta Provincial 22 que une Eusebia, Bicha y Colonia Tacurales del Departamento Castellanos con Colonia Bossi y Dos Rosas y La Legua, del Departamento San Cristóbal.Luego del encuentro, Puccini afirmó que “Santa Fe necesita mejorar su infraestructura y los caminos rurales son una parte fundamental para lograrlo. Por eso estamos aquí, para comprometernos con una propuesta concreta y realizable, pero también para proponer un plan productivo para la provincia. Santa Fe es la primera provincia exportadora de productos lácteos. Aquí se producen 80 millones de litros de leche por año”.“Por eso, tenemos la obligación y la responsabilidad de cuidar ese podio, de asegurar la conectividad en los tambos. Porque sabemos que un sólo día sin poder retirar la leche, es toda una producción perdida. Por eso vamos a plantear una primera etapa para el sector de la lechería que contará con una inversión de más de 8 mil millones de pesos destinados a 30 distritos en 12 departamentos”, explicó el ministro de Desarrollo Productivo.“Esta gestión está presente en toda la provincia, de punta a punta. Así como hicimos en campaña, seguimos recorriendo cada localidad, día por día, kilómetro a kilómetro. Santa Fe es la segunda provincia exportadora gracias a la riqueza que genera y se trabaja en regiones como ésta. Lo sabemos, lo valoramos y lo queremos potenciar”, sostuvo Puccini y agregó “Caminos Productivos es una propuesta muy ambiciosa porque no sólo va a mejorar competitividad, también va a cambiar realidades, mejorar calidad de vida, conectando producción pero también niños y docentes con sus escuelas”.El titular de la cartera productiva remarcó la importancia de que la inversión en infraestructura sea una política de Estado: “Queremos hacer obras que queden, acciones que trasciendan, programas que no terminen en cuatro años de gestión. Queremos generar políticas sostenidas, que crezcan, se retroalimenten y vayan más allá de las circunstancias. Políticas de fondo, a largo plazo, que cambien y mejoren realidades. Caminos Productivos apunta a esto”.Más de 2 mil millones de pesos de inversiónA su turno, el secretario de Infraestructura Productiva, Mauricio Basso, detalló que “estas obras beneficiarán a dos escuelas, 154 alumnos, 38 docentes, 26 apicultores con 3.165 colmenas, 142 productores agropecuarios, 1.800 hectáreas agrícolas y 19.000 hectáreas ganaderas con 21.600 cabezas bovinas de carne. También a productores con 15.000 cabezas bovinas de leche en 76 tambos que producen 88 millones de litros anuales de leche cruda”. Basso destacó que, “de cada dos litros que se exportan, uno sale de Santa Fe y el 70% de la elaboración provincial, proviene de los Departamentos San Cristóbal, Las Colonias y Castellanos”.Asimismo, Michlig afirmó la necesidad de trabajar sobre la conectividad y los caminos del departamento San Cristóbal para generar nuevos mercados. “Además de potenciar lo que más producimos, que es la leche y la miel, tenemos que ir por otras cuestiones que nos permitan crear más oportunidades y más trabajo. Para eso necesitamos inversiones en la zona rural, más conectividad y mejores caminos. No es un gasto, es una inversión. Estamos convencidos de que, junto a nuestro gobernador Maximiliano Pullaro, vamos por buen camino. Debemos trabajar todos juntos para lograr, desde Santa Fe, la Argentina del trabajo”.