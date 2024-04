En Santa Fe y ante más de mil personas, la Región Centro mostró sus fortalezas y renovó objetivos

“Tenemos la enorme responsabilidad de trabajar, pensar y planificar políticas públicas que nos permitan generar crecimiento”, afirmó el gobernador Pullaro frente a referentes de los foros universitarios, de entidades empresariales y profesionales.





Los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Córdoba, Martín Llaryora; y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, junto con el ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, participaron este martes de un nuevo encuentro con autoridades y referentes de la sociedad civil de la Región Centro llevado a cabo en la ciudad de Santa Fe.La actividad se realizó bajo el lema “Un modelo de desarrollo desde el interior productivo” y participaron integrantes del gabinete provincial, autoridades de la Corte Suprema, legisladores provinciales y nacionales, intendentes, concejales y más de 1.000 personas representantes de la sociedad civil.En la oportunidad, Pullaro, que este martes asumió la presidencia pro témpore de la región, agradeció “la presencia de los representantes de la sociedad civil para construir este mensaje de esperanza. Hoy mostrando institucionalidad, mostrando que pertenecemos a espacios políticos distintos, podemos coincidir en objetivos importantes. Lo que estamos haciendo aquí y lo que hicieron hace 25 años atrás quienes pensaron en la regionalización y en el asociativismo de las provincias de Córdoba, de Entre Ríos y de Santa Fe, es realmente importante, porque somos el motor productivo de Argentina”.“Tenemos la enorme responsabilidad de trabajar, pensar y planificar políticas públicas que construyan indicadores que nos permitan generar crecimiento”, afirmó el gobernador al tiempo que agradeció a Guillermo Francos por “engalanar esta reunión. Sentimos que si a la Región Centro le va bien, si al interior productivo le va bien, a la Argentina le va a ir bien y va a tener una nueva oportunidad de salir adelante”.“Por eso estamos entusiasmados en discutir y en debatir con todos los actores institucionales y de la sociedad civil el Pacto de Mayo. Por supuesto queremos discutir el equilibrio fiscal, la reforma política y el modelo productivo del país. El federalismo no sólo se agota en reparto de fondos. Nosotros somos federales y como federales somos solidarios. Y, la Región Centro es el campo, la industria, el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación pero, fundamentalmente, es el futuro de la República Argentina”, concluyó Pullaro.Motor productivoEn tanto, Francos resaltó “después de 40 años de democracia, encontrarnos aquí, tratando de resolver pacíficamente entre fuerzas políticas distintas, cómo ayudar a mejorar y a tratar de salir de esta situación de crisis, tanto a la Región Centro como al Estado Nacional. Les auguro a estos 3 jóvenes gobernadores un enorme futuro juntos. Espero poder acompañarlos en el trayecto todo el tiempo de sus gobiernos”.Por su parte, Llaryora destacó “a quienes mantienen viva a la Región Centro, que son quienes integran los Foros. En ese trabajo solitario, acompañando cada una de las ideas, el Foro de Universidades, el Foro de Entidades Empresariales y el Foro de Profesionales han sostenido este espacio. Para la Región Centro, para los que somos del interior del interior, no existe otra cosa más que producir. Eso es lo que identifica a nuestra región”.En tanto, Frigerio, aseguró que “estamos ayudando a construir gobernabilidad, que el presidente tenga las herramientas para sacarnos de esta situación tan difícil. Hay muchas cosas con las cuales estamos de acuerdo y vamos a acompañar por convencimiento, no porque estemos negociando algo a cambio, porque realmente creemos que esta nueva versión de la Ley Bases son cosas que necesita la Argentina. Eso no es contradictorio con la defensa férrea e inquebrantable, de los derechos y los recursos de las provincias, en este caso, de la Región Centro”.Mesa EjecutivaDurante el encuentro se presentaron las propuestas y ejes de trabajo para Agenda 2024 del Comité Ejecutivo y de la Comisión Parlamentaria Conjunta de la Región Centro con la vicegobernadora Gisela Scaglia, la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, y la coordinadora de la Región Centro, Claudia Giaccone.Además, se presentó el Foro de Universidades, Ciencia y Técnica, a cargo del decano de la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe, Eduardo Donnet; el Foro Entidades Empresarias, con la participación del presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Miguel Simioni; y el Foro de Profesionales, a cargo de Pedro Kurgansky.