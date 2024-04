Uno por uno, los diez fuertes aumentos que llegan con abril

Fuente: minutouno.com





Transporte público, peajes, combustibles, colegios privados, impuestos provinciales, telecomunicaciones, agua y gas, son algunos rubros donde se vienen fuertes aumentos.El cuarto mes del año arranca con fuertes alzas en impuestos y todos o casi todos los servicios públicos y privados, desde las tarifas del transporte hasta los peajes, los colegios privados y las prepagas.A continuación, uno por uno los segmentos donde se vienen fuertes aumentos.Transporte públicoA partir del lunes 1 de abril los usuarios de la SUBE que no tengan registrada la tarjeta pagarán más caros los boletos de tren y colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).Las tarifas del transporte público en colectivos se irían de $270 el mínimo a unos $460, mientras que el costo de la tarifa mínima en los trenes metropolitanos se irá de los $130 actuales a $260.ARBALas boletas con la cuota 2 del impuesto inmobiliario de la provincia de Buenos Aires llegan con un fuerte aumento. El importe a pagar llega ajustado por un coeficiente equivalente a la mitad de la inflación registrada en el período. Esto es, con un 20% de recargo respecto de la cuota 1.Medicina prepagaLa medicina privada tendrá su cuarto aumento consecutivo, esta vez de entre el 16% y 19%, según cada empresa, que se agrega al 40% de enero, el 27% de febrero y el 20% de marzo. Es decir, guarismos por encima de la inflación.TelecomunicacionesTras la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) por 180 días, las empresas de telecomunicaciones aumentaron sus servicios un 14% promedio en enero y poco más del 29% en febrero, dependiendo del servicio y la operadora. Para abril se espera que el aumento ronede el 20%.CombustiblesLas naftas aumentarán un 5% en su precio desde el próximo lunes, lo que llevaría el valor del litro de súper en la Ciudad y el conurbano a unos $840, mientras que la Premium se iría a $1.040 el litro. En tanto, el litro de gasoil pasaría a costar $885.Tarifas del gasEl Gobierno definió el incremento del gas desde el lunes 1 de abril, con un aumento por encima del 300% que estará dividido en tres tramos: el primero en abril, el segundo entre mayo y septiembre y el tercero desde octubre a diciembre.Los hogares del AMBA con altos ingresos (denominados N1) tendrán un incremento del 179%, de $ 33,09 a $ 92,33 por metro cúbico en Buenos Aires. Para usuarios no residenciales, la actualización es del 612%. En tanto, los hogares N2, de ingresos bajos, verán un salto del 154%.Tarifas del agua y cloacasLa empresa estatal AySA reclamó un aumento de hasta 209% en las tarifas de agua y cloacas desde abril, para los usuarios del AMBA, para llevar el valor promedio de la boleta —sin impuestos— de $5.290 a $16.300 desde el mes que viene.De concretarse la solicitud de AySA, los usuarios de los niveles zonales alto, medio y bajo abonarán las siguientes tarifas:Zonal alto: de $6.236 en marzo a $19.269 en abril.Zonal medio: de $5.663 a $17.500 en abril.Zonal bajo: de $4.551 en marzo a $14.062 en abril.En tanto, para más de 300.000 usuarios no residenciales —como comercios e industrias— las tarifas promedio de agua y cloacas pasarían de $23.102 en marzo a $71.386 en abril, siempre sin impuestos. En caso de contar solo con el servicio de agua, subiría a $43.002, detalló la compañía.AlquileresTodos los alquileres de vivienda que se hayan iniciado entre julio de 2020 y el 17 de octubre de 2023 y están regidos por la ley 27.551, tienen un único ajuste anual determinado por un índice oficial. Si el contrato se firmó en el mes de abril, corresponde aplicarle el ajuste, que será de 197,7%.Colegios privadosEl último día hábil de marzo, las autoridades firmaron las resoluciones que habilitan incrementos promedio del 9% en Ciudad y 4,7% en Provincia para los institutos de enseñanza privada subsidiados.PeajesLos peajes de rutas nacionales y algunos accesos a la Ciudad de Buenos Aires aumentarán un 200% en abril, aunque se aplicará una vez finalizado el trámite administrativo de consulta ciudadana, que arrancó el 19 de marzo y cerrará el 17 de abril.