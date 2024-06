Dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto está este viernes 7 de junio

El dólar blue se vendía este viernes 7 de junio de 2024 a $1265, quince pesos más caro respecto al valor con el que cerró en la rueda anterior y tras un martes en el que detuvo la marcha alcista que arrastraba desde mayo.En tanto, en el mercado paralelo la divisa norteamericana cotizó a $1245 para la compra.Las cuevas del microcentro porteño, sobre todo, no se toman descanso los fines de semana ni los feriados, por eso el dólar blue en estos días puede subir o bajar levemente más allá de que casi todas las operaciones son con turistas.Cotización del dólar blueEn 2023, el dólar blue acumuló una suba de $654 después de cerrar el 2022 a $346.Durante 2022 el dólar informal avanzó $138 (+66,4%) después de cerrar el 2021 en los $208.Pero en 2021, el dólar blue registró un alza de 25,3% ($42), la mitad respecto de la inflación del período (50,9%). No obstante, vale recordar que en 2020 había mostrado un brusco salto de 111% (frente a una inflación de 36%).Qué es el dólar blueLa venta del DÓLAR BLUE es solo en el mercado paralelo, el informal, donde los límites y precios se acuerdan entre las personas, con una valor de referencia pero que podría ser diferente cuando se va a una "cueva" a comprar o a vender. No tiene límites como el oficial.¿Desde cuándo existe y por qué se llama dólar blue?Hay varias explicaciones: una refiere sobre su denominación marcando que se llama así porque en inglés, "blue", además de nombrar al color azul, remite a algo "oscuro".Otra afirma que se lo relaciona con las operaciones de compra a través de bonos o acciones de compañías conocidas como "blue chips". También lo vinculan con el color aproximado que aparece cuando se aplica un fibrón para detectar billetes falsos.