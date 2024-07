Pronostican una explosión de frío polar en Argentina: qué es y cuándo llega

Luego de una segunda semana de vacaciones de invierno con clima inestable en Buenos Aires y varias zonas del país, los servicios meteorológico ya anunciaron la llegada a la Argentina de una explosión de frío polar.El país transitó días atrás una ola de frío polar extremo, con temperaturas bajo cero en varias zonas, incluidas la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, en el marco de un invierno que, tal fue adelantado por un informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , se presenta como uno de los más crudos de los últimos años.De acuerdo con el pronóstico, desde el domingo una masa de aire polar se extenderá sobre diferentes regiones del país, generando vientos intensos e incrementando la intensidad de las nevadas en las zonas montañosas.Dónde y cuándo llega la explosión de frío polarEl regreso de temperaturas muy bajas se darían desde el domingo debido a la llegada de un sistema frontal marcado que avanzará hacia el norte del país. Esto causará un notable descenso térmico en la franja central, acompañado de vientos fuertes procedentes del sur.A medida que esta masa de aire frío avanza, se anticipa que el norte argentino podría experimentar lluvias intensas y tormentas hacia el final del día.Durante los primeros días de la próxima semana, habrá una clara división de masas de aire en la línea que va del norte de Buenos Aires al este de Córdoba.Hacia el norte, predominará una masa de aire muy húmedo en donde se reportarán neblinas y nieblas, así como también lloviznas en las últimas horas, que podrían acumular hasta 1mm. A esto se le suman temperaturas frescas, en especial en zonas de abundante cobertura nubosa, pero también muy cálidas hacia el norte en donde predominaron durante todo el fin de semana los cielos despejados.Qué tiene que pasar para que caiga nieve en Buenos AiresPara que se produzca una nevada: Aire frío: No solo en la superficie, sino también en las capas altas de la atmósfera. La temperatura debe ser igual o inferior a 0°C en toda la columna de aire por la que desciendan las precipitaciones.Humedad: La presencia de vapor de agua en la atmósfera es fundamental para la formación de nubes y, posteriormente, de nieve.Precipitación: Es necesario que se produzcan precipitaciones en forma de nieve, lo que implica que las nubes deben encontrarse a una temperatura lo suficientemente baja como para que los cristales de hielo no se derritan antes de llegar al suelo.Cuáles son los tipos de precipitaciones del inviernoTipo de precipitación:Lluvia: Los copos de nieve se derriten al pasar por una capa de aire con temperaturas superiores a 0°C y llegan al suelo como gotas de agua.Lluvia helada: Los copos de nieve se derriten, pero el agua queda con una temperatura inferior a 0°C. La lluvia se congela instantáneamente al entrar en contacto con superficies frías.Aguanieve: Los copos atraviesan una capa pequeña de aire cálido y solo algunos de ellos se derriten. Al llegar al suelo, hay copos y gotas de lluvia. No se produce acumulación de nieve en el suelo.Graupel: Los copos se derriten y se transforman en pequeñas bolitas de hielo. La nieve se deposita suavemente en las superficies.Nieve: Los copos solo se encuentran aire frío y húmedo en su recorrido, por lo que no sufren cambios en su estado. La nieve se deposita suavemente en las superficies.