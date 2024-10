Inflación en la Ciudad: los precios subieron 4% en septiembre

Foto NA: Marcelo Capece.

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires alcanzó en septiembre el 4%. Así, en lo que va del año, los precios subieron ya un 115,1% de acuerdo con datos Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad y acumulan un alza del 218,8% en los últimos 12 meses.Estos datos sugieren que a nivel nacional la inflación estaría algunos puntos por debajo, como es la relación histórica entre ambos indicadores al tiempo que dan cuenta del amesetamiento que está experimentando la inflación y las dificultades que encuentra el gobierno de Javier Milei para hacerla bajar más.“Durante septiembre la variación del IPCBA respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte, Salud, Alimentos y bebidas no alcohólicas y Restaurantes y hoteles, que en conjunto explicaron el 65,2% del alza del Nivel General”, informó el organismo porteño.El informe indica que el rubro “vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 4,3%, contribuyendo con 0,81 puntos a la variación mensual del IPCBA, al impactar principalmente los incrementos en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres”. “En menor medida, se destacaron los ajustes en las tarifas residenciales del servicio de electricidad y de suministro de agua”, señala el reporte.Por otro lado, se informó que el rubro “transporte registró una suba de 5,1% e incidió 0,55 puntos como resultado de los aumentos en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar, junto con el arrastre que dejó la actualización del boleto de colectivo urbano del mes previo”.Por otro lado el rubro “salud se elevó 5%, con una incidencia de 0,44 puntos, debido a las alzas en las cuotas de la medicina prepaga”.Alimentos y bebidas no alcohólicas promedió, en tanto, “un incremento de 2,2% e incidió 0,42 puntos en el Nivel General”. Los principales impulsos provinieron de Carnes y derivados (4,1%), Pan y cereales (2,5%) y Leche, productos lácteos y huevos (2,3%).Por otro restaurantes y hoteles registraron un alza de 3,7%, con una incidencia de 0,40 puntos, por las “subas en los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas”, dice el informe.Por otro lado, el IDECBA precisó que “en términos interanuales, las divisiones Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte y Restaurantes y hoteles, fueron las principales responsables del incremento de los precios minoristas, explicando el 59,3% de la variación interanual del Nivel General”.