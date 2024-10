Objetivo Dengue: detectan presencia del mosquito Aedes Aegypti, vector de la enfermedad, y piden extremar prevención

Continúa la campaña de vacunación, a la vez que llaman a la población a reforzar las medidas de descacharrado, y se brindaron consejos a quienes viajan a zonas endémicas.





El Gobierno de la Provincia avanza en todo el territorio santafesino con el programa Objetivo Dengue, un plan interministerial que apunta a abordar la problemática desde una mirada integral, trabajando también en la prevención y la concientización de la enfermedad.En ese sentido, este lunes, la ministra de Salud, Silvia Ciancio junto al secretario de Cooperación, Cristian Cunha brindaron detalles de los avances del programa provincial, mostraron resultados de las medidas preventivas tomadas y afirmaron que “el vector Aedes aegypti ya está entre nosotros”.Al respecto, Cunha comentó que se colocaron “ovitrampas en 10 localidades (Tostado, Vera, Margarita, Recreo, Rafaela, Rueda, Pérez, Pueblo Esther, Rosario y San Lorenzo). Desde finales de la semana pasada se detectó que el vector está. No hay casos de dengue aún, pero sí ya hay mosquitos”, remarcó.Ante esto, el secretario de Cooperación dijo que “ahora depende de cada uno de los santafesinos cambiar nuestros hábitos, en cada hogar, lo que hacemos en nuestro patio, lo que hacemos en nuestra vereda”, a la vez que reconoció que desde la Provincia se está trabajando “con Educación, y por eso empezamos a descacharrar dos veces por semana en los escuelas de toda la provincia, y los chicos hacen trabajos prácticos, en cómo preparar repelentes caseros. Pero sobre todo hacemos hincapié en el descacharrado, es la mejor herramienta que tenemos, es la más fácil y la más simple que podemos hacer cada uno de nosotros”.El funcionario remarcó además que hay 282 equipos de abordaje interdisciplinario que se conformaron desde el lanzamiento del programa, trabajando en todo el territorio provincial en capacitaciones y planes de acción en distintas localidades, en la que también colaboran organizaciones sociales y referentes locales. Además, se refirió a la compra de insumos como larvicida, insecticida, maquinaria y equipamiento para control focal, por $1.800millones.Pilar fundamentalLa ministra Ciancio, señaló que uno de los pilares fundamentales de Objetivo Dengue “era la capacitación, por lo que 1.700 trabajadores, a través de la Ley Yolanda pudieron capacitarse sobre dengue”. A ello agregó que en el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) provincial “se producen 2.750 envases de repelentes por día, lo que conlleva 15 horas de trabajo diario, multiplicando por cinco la inversión comparada con 2023”.Asimismo, otra de las líneas de acción es la estrategia de vacunación contra el dengue en territorios priorizados, para adolescentes de 15 a 19 años; y para personal de salud, bomberos y policías que tienen entre 20 y 39 años, respecto a lo cual la ministra afirmó que se está “fortaleciendo el norte provincial con vacunación en las escuelas, con un camión sanitario que está llegando a las zonas más alejadas, trabajando fuertemente en las áreas priorizadas”.Por último, la funcionaria reconoció: “Lo detectamos a tiempo al mosquito, porque venimos con una previsión que no se hizo nunca antes y en este proceso interepidémico que estamos cursando, lo mejor que nos puede suceder es encontrar el mosquito ahora, matarlo y sacar todos los huevos y reservorios que tengamos”. A su vez recomendó a quienes viajen a zonas endémicas del país o el exterior, que usen repelente; y si al volver presentan síntomas, rápidamente, cuando vayan a la consulta, le digan “al profesional tratante el antecedente del viaje”. “Solo con el compromiso personal podemos cambiar la historia del brote de dengue en la provincia de Santa Fe”, afirmó la ministra.Plan interministerialObjetivo Dengue fue lanzado en agosto, y cuenta con un presupuesto total de $ 8.000 millones. Tiene un abordaje no sólo del área de Salud, como se ha hecho tradicionalmente, sino que intervienen los ministerios de Gobierno e Innovación Pública, Ambiente y Cambio Climático, Educación, e Igualdad y Desarrollo Humano.Con la coordinación de la Secretaría de Cooperación, esto permitió avanzar en toda la provincia con acciones orientadas a controlar la presencia del Aedes aegypti.